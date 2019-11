Die kanadische Bank of Nova Scotia (ISIN: CA0641491075, NYSE/TSE: BNS) schüttet am 29. Januar 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,90 kanadischen Dollar (CAD) an die Aktionäre aus (Record day ist der 7. Januar 2020). Im August 2019 erhöhte das Bankinstitut die Dividende um 3,4 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die Bank of Nova Scotia (Scotiabank) 3,60 CAD ...

