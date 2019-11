USA und China sind offenbar in den letzten Zügen in der Fertigstellung eines Handelsdeals. Börsianer weltweit jubeln und kaufen, doch in Deutschland ist die Reaktion anders.

Die neuen positiven Signale im Handelsstreit sollten eigentlich den deutschen Aktienmarkt: Doch trotz neuer Rekordständen an den US-Börsen notiert der Dax im Vormittagshandel praktisch unverändert bei 13.229 Punkten. Mit Beginn des Handels erreichte der Leitindex sein Tageshoch bei 13.293 Zählern, doch gab es schnell Verkäufe.

Bereits des gestrigen Handelstag beendete der Dax trotz guter Vorgaben aus den USA kaum verändert mit einem Schlusstand von 13.236 Punkten. Was passiert mit den deutschen Kursen, wenn der US-Aktienmarkt korrigiert?

Die USA und China sind nach Angaben von Präsident Donald Trump kurz vor einer ersten Einigung auf dem Weg zur Lösung ihres Handelsstreits. "Wir befinden uns in den letzten Zügen eines sehr wichtigen Deals. Ich denke, man könnte sagen, es ist einer der wichtigsten Deals aller Zeiten im Handel", sagte Donald Trump am Dienstag.

Was möglicherweise viel wichtiger ist: Experten glauben der Aussage.

Auch einer Journalistin des Wall Street Journals zufolge befinden sich die USA und China in den letzten Zügen in der Fertigstellung eines Handelsdeals. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Lingling Wei, dass die beiden Seiten derzeit an der endgültigen Fassung des Textes für eine Phase 1-Handelsvereinbarung arbeiten.

"Die Gespräche ziehen sich hin, aber wir glauben, dass wir eine Handelsvereinbarung noch vor dem 15. Dezember sehen werden", meint Kristoffer Kjær Lomholt, Analyst bei der Danske Bank. "An diesem Tag soll Trump auch die Zölle auf China-Waren erhöhen - ein Schritt, den der Präsident unserer Meinung nach vermeiden möchte, da er der US-Wirtschaft mehr schaden würde als frühere Zölle".

Die Aussage von Trump sorgte für steigende Märkte weltweit. Die US-Börsen haben am Dienstag neue Rekordstände erreicht, auch die asiatischen Märkte legten zu. Und der australische Leitindex ASX schloss am Mittwoch so hoch wie noch nie. Er gewinnt 0,9 Prozent auf 6850,60 Punkte. China ist der wichtigste Handelspartner Australiens.

Die erneut schwachen Daten aus China konnte den deutschen Markt nicht ausbremsen. Die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen fielen im Vorjahresvergleich um 9,9 Prozent, wie die chinesische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Es war zudem der größte Rückgang seit 2011 und der dritte Monat in Folge mit einem Gewinnrückgang. Als Auslöser für den Rückgang wurden die nachlassende Nachfrage im Inland und die Auswirkungen des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits auf die Ertragslage der Unternehmen genannt.

Die türkische Lira gerät wieder in den Fokus der Investoren: Am gestrigen Handelstag werte sie am gestrigen Dienstag deutlich ab und notiert heute gegenüber dem Euro unverändert bei 6,34 Lira.

Präsident Tayyip Erdogan drängt mal wieder auf dauerhaft niedrige Zinsen, die in einen einstelligen Bereich gesenkt und dauerhaft dort gehalten werden. Bei der Inflationsrate erwartet der Internationale Währungsfonds in diesem Jahr einen Wert von 15,7 Prozent und 2020 von 12,6 Prozent.

