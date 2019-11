Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Ab dem 28. November gibt es bei ALDI Nord und ALDI SÜD ein ganz besonderes Angebot: Die beiden Discounter bieten eine Sony PlayStation 4 im Aktionsangebot an. Spielerfreunde können sich dabei vor allem über den Preis der Konsole freuen.



Gaming-Spaß bei ALDI: Ab morgen können Kunden die PlayStation 4 deutschlandweit in allen Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD kaufen - und das zum unschlagbar günstigen Preis. Denn ALDI bietet die meistverkaufte Konsole für 199 Euro an. Die Konsole punktet zudem mit einem neuen, schlankeren Look und einer 500 Gigabyte Festplatte. Im Rahmen der Aktion gibt es die PlayStation 4 bei ALDI inklusive zwei Dualshock 4-Wireless-Controllern.



"Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit der PlayStation 4 kurz vor Weihnachten ein so tolles Angebot machen können", sagt Dirk Rückwart, Director Category Electronics bei ALDI Nord. Kunden, die eine der PlayStation Konsolen aus dem ALDI Aktionsangebot erstehen möchten, sollten sich beeilen. Denn wie bei allen Aktionsartikeln der beiden Discounter gilt auch bei der Sony PlayStation 4: Nur solange der Vorrat reicht.



Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf den Webseiten von ALDI Nord (www.aldi-nord.de) und ALDI SÜD (www.aldi-sued.de).



