Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Bei der Digitalisierung des Bankgeschäfts und der Vermögensverwaltung wird der Faktor Mensch meist zu wenig berücksichtigt, so die "Elite Report"-Redaktion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das führt zu Unzufriedenheit und einer höheren Wechselbereitschaft bei der vermögenden Klientel. Wie die "Elite Report"-Redaktion jetzt im Rahmen ihrer jährlichen Analyse der Vermögensverwalterbranche von Kundenseite erfuhr, beabsichtigt fast ein Drittel der Vermögenden in Deutschland sich nach einem neuen, für ihre Bedürfnisse besser geeigneten Vermögensverwalter umzusehen. Marktkennern zufolge steht in den nächsten drei Jahren für ein betreutes Vermögen von rund 1,5 Billionen Euro der Wechsel zu einem neuen Vermögensverwalter an. ...

