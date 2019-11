Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nato gegen Angriffe aus Frankreich verteidigt und die Bedeutung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses für die Sicherheit Europas hervorgehoben. Die USA gingen nicht mehr automatisch in die Verantwortung, "wenn es in unserer Umgebung brennt". Auch sei es eine völlig andere multipolare Ordnung entstanden, bei der China eine herausragende Rolle einnehme und auch die Konzentration der USA viel stärker in Anspruch nehme. Deshalb sei die Haltung zur Nato so wichtig.

"Stärker als im Kalten Krieg ist der Erhaltung der Nato heute in unserem ureigensten Interesse, oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg", sagte Merkel in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. "Denn, und das hat gestern auch der Außenminister gesagt, Europa kann sich zurzeit nicht alleine verteidigen. Wir sind auf dieses transatlantische Bündnis angewiesen. Deshalb ist es auch richtig, wenn wir für dieses Bündnis arbeiten und mehr Verantwortung auch übernehmen."

Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron die Nato scharf kritisiert und ihr den "Hirntod" attestiert. Die Staats- und Regierungschefs der Nato wollen sich Anfang Dezember in London zu einem Nato-Gipfel treffen, bei dem auch das 70-jährige Bestehen des Bündnisses gefeiert werden soll.

In ihrer Rede betonte Merkel erneut, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigern und dann die Nato-Quote von 2 Prozent bis 2031 einhalten will.

