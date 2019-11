München (ots) - Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler aus allen Regionen Deutschlands konnten am ARD-Jugendmedientag 2019 (11. und 12. November) hinter die Kulissen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks blicken. In allen neun Landesrundfunkanstalten gaben Medienprofis hunderte Workshops. Die Jugendlichen produzierten ganze Fernsehbeiträge selbst, standen hinter der Kamera, arbeiteten als Social-Media-ReporterInnen, recherchierten, nahmen Hörspiele auf, hatten Live-Schalten zu ARD-Auslandskorrespondenten und vieles mehr.Mit dem "ARD-Jugendmedientag" fand erstmals eine deutschlandweite Medienkompetenz-Aktion im ARD-Verbund statt. In Zeiten von Fake News und schwindendem Vertrauen gegenüber JournalistInnen hatte der Aktionstag eine besondere Funktion: Die SchülerInnen erlebten die Arbeit von JournalistInnen und TechnikerInnen hautnah und wurden für einen Tag Teil der Redaktionen und Studios in den Landesrundfunkanstalten.In ganz Deutschland waren zu Beginn der Themenwoche "Zukunft Bildung" Jugendliche aller Schularten ab der 8. Jahrgangsstufe eingeladen, gemeinsam mit Profis Programm zu machen.Unser Auftrag: Medienkompetenz vermittelnUlrich Wilhelm, BR-Intendant und Vorsitzender der ARD: "Ich freue mich über den Erfolg dieses ersten deutschlandweiten ARD-Jugendmedientags. Junge Menschen zu befähigen, Medien kritisch und verantwortungsbewusst zu nutzen, ist Bestandteil unseres Bildungsauftrags. Der deutschlandweite Jugendmedientag ergänzt die bereits bestehenden Projekte der Landesrundfunkanstalten, mit denen sich die ARD im Bereich Medienkompetenz engagiert."Isabella Schmid, Leiterin BR-Medienkompetenzprojekte, Federführung ARD-Jugendmedientag: "Die digitale Welt bietet den Jugendlichen einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Informationen. Die gilt es zu bewerten. Doch wie bekommen professionelle JournalistInnen ihr Material, wie überprüfen sie Quellen, und wie wählen sie für Sendungen aus? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Technik und Redaktionen? Dies kann man am besten erfahren, indem man selbst Beiträge produziert und mit InternetspezialistInnen, TechnikerInnen und JournalistInnen diskutiert - beim ARD-Jugendmedientag! Wir freuen uns schon auf die nächsten Projekte dieser Art."ARD-Jugendmedientag auch 2020 geplantAuch im kommenden Jahr wird es einen ARD-Jugendmedientag geben, die Landesrundfunkanstalten haben bereits mit der Planung begonnen. Laut ARD-Akzeptanzstudie 2018 halten es 74% der deutschen Bevölkerung und 77% der Unter-30-Jährigen für wichtig, dass sich die ARD im Bereich Medienkompetenzprojekte engagiert.Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4451759