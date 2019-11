Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wir befinden uns mitten in der "Black Week", der Woche der großen Rabatte und gleichzeitig Start des Weihnachtsgeschäfts. Lässt sich aktuell an der Börse auch das ein oder andere Schnäppchen machen? Gibt es interessante Kaufgelegenheiten? Andreas Lipkow von Comdirect gibt in diesem Video Antworten auf diese Fragen. Zudem geht er auf die aktuelle Entwicklung des DAX ein. Weitere Themen in dieser Sendung sind die Übernahme von Tiffany durch LVMH, der Erfolg von Disneys "Frozen 2", der "Cybertruck" von Tesla und die Bilanz von Rocket Internet.