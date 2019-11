Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers bekommt mit Ralf Thomas einen neuen Vorsitzenden. Der Industriemanager wird Nachfolger von Michael Sen.

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Healthineers AG. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen bekannt. Der 58-Jährige löst damit Michael Sen an der Spitze des Aufsichtsrates des Medizingeräteherstellers ab.

Sen ist derzeit Chef der Siemens Operating Company ...

