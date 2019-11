Digitalisierung erfordert Bandbreite. Mit den bisherigen digitalen Bussystemen, die in der Prozessindusstrie genutzt werden, ist diese längst nicht mehr den modernen Anforderungen gewachsen. Der Wunsch der Anwender: Prozessdaten sollen künftig mit der Geschwindigkeit und Flexibiliität von Standard-Ethernet- und IP-Technologien übertragen werden. Mit dem Advances Physical Layer, APL, wird seit 2011 eine neue "Schicht" untersucht, die sowohl vorhandene Protokolle unterstützt als auch die Besonderheiten der Prozessindustrie: große Entfernungen und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Lösung besteht aus Ethernet-Switchen in Zone 1 oder 2, einer bis zu 1.000 m langen 2-Drahtleitung mit Stromversorgung ("Trunk") in Schutzart Ex e für Zone 1, die schließlich Feldgeräte in Zone 0 über bis zu 200 m über zwei Leiter anbindet ("Spur", Ex i). Die künftige Lösung soll transparent für alle Ethernet-Protokolle sein, also auch für Profinet, und Switches in den Zonen 2 und 1 nutzen. Außerdem sieht die Spezifikation vor, dass Profibus-PA-Kabel sowie die Schirmungskonzepte genutzt werden können.

In der ersten Phase ist eine Bandbreite von 10 MBit/s vorgesehen, in Phase 2 soll die Lösung in Richtung 100 MBit/s weiterentwickelt werden, die Entfernungsanforderungen werden dann jedoch reduziert sein. Die maximale Trunk-Länge soll im Rahmen eines weiteren IEEE Projektes erarbeitet werden. Schon jetzt werden die 200m ("Spur", Ex i) technisch erreicht. Jeder Trunk soll bis zu 50 Feldgeräte versorgen können. Die Feldbusphysik soll vollständig kompatibel zu Standard-Ethernet in den Ebenen 1 und 2 des ISO/OSI-Modells sein und eine durchgängige Profinet-Kommunikation bis zum Feldgerät ermöglichen.

Testlabor bei BASF liefert erste Erkenntnisse

Besonders großes Interesse an der neuen Kommunikationstechnologie hat der Chemieanlagen-Betreiber BASF: Dieser will seine künftigen Anlagen mit einer performanten digitalen Kommunikation ausstatten, die bis ins ...

