Vaterschaftstest, Mord, Krebsforschung. Hier helfen DNA-Analysen des deutschen Biotechexperten Qiagen. Die Technologien locken Aufkäufer; der Übernahmekampf läuft. Worum es dabei geht und wer die besten Chancen hat.

Ein Dorf sucht einen Mörder. In diesen Tagen läuft im niederrheinischen Grevenbroich-Hemmerden ein Massen-DNA-Test. Es gilt, einen 23 Jahre alten Mordfall an einem damals elfjährigen Mädchen aufzuklären. Es sind Fälle wie dieser, bei denen die Technologie von Qiagen zum Einsatz kommt. Das Unternehmen aus Hilden bei Düsseldorf ist darauf spezialisiert, Erbgut zu analysieren. In der Polizeiarbeit, etwa um Spuren an Waffen zu sichern, kommt die Technologie ebenso zum Einsatz wie bei Vaterschaftstests. Mithilfe von Qiagen konnten auch bereits entstellte Kriegsopfer am Balkan identifiziert werden.

Hauptanwendungsgebiet ist jedoch die Medizin. Die Geräte von Qiagen analysieren zum Beispiel aus einer Gewebeprobe das genetische Erbgut eines Tumors. Ärzte können ihre Behandlung dann besser abstimmen, wenn sie wissen, um welche Mutation es sich genau handelt. Kürzlich hat Qiagen zudem einen Tuberkulose-Test entwickelt.

Insgesamt sieht Ulrich Huwald, Analyst beim Bankhaus Warburg, Qiagen auf einem guten Weg: "Das Unternehmen verfügt über einen guten Ruf und gute Produkte ...

