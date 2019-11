Die Erholung des DXY bleibt intakt und so findet der Handel in der Nähe des Mehrwochenhoch statt - Weitere Gewinne sind wahrscheinlich, wenn die 98,50 durchbrochen wird - Am Mittwoch bleiben die Aussichten des DXY positiv, solange der Handel über 98,00 stattfindet. Ein Ausbau der Aufwärtsbewegung hat das Monatshoch im Bereich der 98,50 zum Ziel. ...

