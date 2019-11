Der USD/CAD prallte am Dienstag aus dem Bereich der mehrmonatigen fallenden Trendlinie ab - Der Abwärtsdruck ließ im Bereich des 200-Stunden-SMA, vor den sehr wichtigen US Wirtschaftsdaten, nach - Der USD/CAD scheiterte am Dienstag daran seine jüngste positive Dynamik auszubauen und so kam es zu einem Abprall aus dem Bereich des mehrmonatigen fallenden ...

