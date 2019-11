Hannover (www.anleihencheck.de) - Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat am Freitag ihre erste öffentliche Rede in Frankfurt zu den Bankern des Finanzplatzes gehalten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die Aufmerksamkeit sei nicht nur im Vorfeld groß gewesen. Die Französin habe in ihrer Rede zudem das große Bild von Europa gezeichnet, Details zur weiteren Geldpolitik habe sie vermieden. Sie habe jedoch versichert, die Notenbank werde die Nebenwirkungen der unkonventionellen Geldpolitik, die in letzter Zeit von den Banken besonders kritisiert worden seien, genau im Auge behalten. Die Geldpolitik der EZB, die ein Schlüsselelement der wirtschaftlichen Erholung gewesen sei, bleibe locker, so Lagarde in der Alten Oper. Die Geldpolitik werde die Wirtschaft weiter unterstützen und auf künftige Entwicklungen reagieren. Jedoch würden die Nebeneffekte der lockeren Geldpolitik weiterhin beobachtet werden, habe Lagarde eingeschränkt. Damit habe die EZB-Chefin auf zahlreiche Risiken angespielt, die mit Null- und Negativzinsen verbunden seien, darunter Gefahren für die Finanzstabilität oder Belastungen für den Bankensektor. Insbesondere eine strategische Überprüfung der EZB-Geldpolitik werde in naher Zukunft beginnen. Die Analysten der NORD/LB seien bereits seit geraumer Zeit der Meinung, dass Lagardes wichtigstes Ziel der ersten 100 Tage die Einigung des Rates und die Schließung der EZB-Reihen sei. ...

