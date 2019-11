Von Andrea Thomas und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Forderungen nach einer Neuverschuldung zur Stärkung der Investitionen als "absurd" zurückgewiesen. "Dass hier in diesem Hause immer so abfällig über einen ausgeglichenen Haushalt gesprochen wird, das wundert mich", sagte sie am Mittwoch in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt.

"Wenn man in Zeiten so niedriger Zinsen ... glaubt, man müsste auch noch Schulden machen - was will man dann eigentlich in Zeiten machen, in denen die Zinsen wieder normal sind und steigen? Wie viele Schulden will man dann machen", sagte Merkel. Der Bundeshaushalt habe so hohe Investitionen wie noch nie und mit dem Klimapaket habe die Regierung noch viele Investitionen drauf gelegt.

"Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen", erklärte Merkel. "Ein ordentlicher Haushalt heißt doch Investitionen in einem ausgeglichen Haushalt. Alles andere ist doch absurd."

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte hingegen eine Lockerung der Schuldenbremse, um eine "Investitionsoffensive" zu starten. "Wir brauchen mehr Investitionen, wenn wir unseren Wohlstand ... verteidigen wollen", sagte er. Dafür brauche man langfristig mehr Mittel, wie dies auch Industrie und Gewerkschaften forderten. "Um diese Investitionsstrategie umzusetzen, müssen wir die Haushaltspolitik neu denken", verlangte er. Zwar sei die Einführung der Schuldenbremse richtig gewesen, jedoch hätten sich die Umstände grundlegend verändert. "Es muss nicht so sein, dass eine Antwort, die in der Vergangenheit richtig ist, bei neuen Herausforderungen immer richtig bleibt."

Grüne wollen Schuldenbremse erweitern

Heute sei die größte Bedrohung für Deutschland nicht mehr der Schuldenstand, sondern das Ausbleiben dringend benötigter Investitionen. Die Grünen wollten die Schuldenbremse aber nicht abschaffen, betonte Hofreiter, sondern sie "im Rahmen der europäischen Möglichkeiten erweitern, damit wir investieren können". Gesellschaft und Wirtschaft brauchten dies, und Merkel solle daran mitarbeiten.

FDP-Chef Christian Lindner warf der Kanzlerin vor, in ihrer Rede kaum auf die Wirtschaft eingegangen zu sein. "Diese Bundesregierung geht schlafwandlerisch ... auf einen Wirtschaftsabsturz zu", sagte er.

Mehrere Ökonomen haben die Bundesregierung zu einem Abschied von der Schwarzen Null und zu höheren Investitionen aufgefordert. In Zeiten negativer Zinsen könne der Bund damit sogar Geld verdienen. Die Grünen haben die Einrichtung eines Bundesinvestitionsfonds vorgeschlagen, der im Schnitt pro Jahr 35 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen soll. Die EU-Schuldenkriterien sollen aber trotzdem eingehalten werden.

Die Investitionsquote des Bundeshaushaltes soll im nächsten Jahr auf 11,9 Prozent nach anvisierten 10,9 Prozent steigen, so die Planungen. Laut der mittelfristigen Finanzplanung des Bundesfinanzministeriums wird die Quote dann allerdings wieder auf 10,9 Prozent im Jahr 2021, 10,7 Prozent 2022 und 10,6 Prozent 2023 zurückgehen.

