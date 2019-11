Eine entsprechende Übernahmevereinbarung haben Novartis und The Medicines Company (Medco) am 24.11.2019 bekanntgegeben. Der Preis von 9,7 Mrd- US-Dollar ergibt sich aus dem Angebot von 85 Dollar pro Aktie in bar. Dies liegt 24 % über dem letzten Aktienkurs zum Zeitpunkt der Vereinbarung. Einen Teil der Summe will Novartis aus Barmitteln finanzieren, der Rest soll aus kurz- und langfristigen Darlehen stammen. Die Transaktion soll noch im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein.

"Mittel- bis langfristig ein wichtiger Wachstumstreiber"

Das Interesse von Novartis weckt inbesondere der von Medco entwickelte Wirkstoff Inclisiran. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...