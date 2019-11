MÜNCHEN (Dow Jones)--Nach Audi haben sich auch bei BMW das Management und die Arbeitnehmer auf Einsparungen für die deutschen Beschäftigten geeinigt. Allerdings fallen die Einschnitte in München weniger gravierend aus. Die bisher ohnehin üppige Erfolgsbeteiligung soll "moderat" angepasst werden, teilte der DAX-Konzern nach einer Betriebsversammlung in München mit. Es gebe künftig eine einheitliche Formel vom Tarifmitarbeiter bis zum Vorstand. Das konkrete Einsparvolumen nannte BMW nicht.

"Die erzielten Einsparungen im Personalaufwand durch das verhandelte Paket entsprechen dem geplanten Ziel im Rahmen von Performance Next", heißt es in der Mitteilung. BMW hatte das gesamte Effizienzpotenzial des Programms im März bis Ende 2022 mit mehr als 12 Milliarden Euro beziffert.

Auf Basis der neuen Erfolgsbeteiligung hätten Mitarbeiter für das vergangene Gesamtjahr "mehr als 80 Prozent" der bisherigen Erfolgsbeteiligung erhalten. Damit liege die Ausschüttung "immer noch deutlich über dem Wettbewerb", so BMW. Die deutschen Mitarbeiter hatten für das vergangene Jahr 9.175 Euro erhalten, bei Daimler waren es beispielsweise knapp 5.000 Euro.

"Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken", sagte BMW-CEO Oliver Zipse mit Blick auf die jüngsten Ankündigungen der Konkurrenz. Audi hatte Dienstag angekündigt, in den kommenden Jahren in Deutschland netto bis zu 7.500 Stellen abzubauen. Auch Daimler streicht viele Stellen.

"Unsere einzigartige Erfolgsbeteiligung konnte langfristig abgesichert werden", zeigte sich BMW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Manfred Schoch zufrieden. Die Belegschaft erhalte weiterhin 100 Prozent Weihnachtsgeld und eine weiterhin attraktive Erfolgsbeteiligung. "Zudem ist es uns gelungen, einen dividendenabhängigen Altersbaustein einzuführen - was einmalig in der Automobilindustrie ist", so Schoch.

