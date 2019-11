Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hongqi, eine Marke des führenden chinesischen Automobilherstellers FAW Group, hat ihr neues Modell Hongqi E115 auf der am 22. November in Guangzhou eröffneten 17. Guangzhou International Automobile Exhibition präsentiert.Das Flaggschiff-Modell Hongqi E115 ist der erste intelligente, 100-prozentig elektrische Full-Size-SUV, der von Hongqi gebaut wurde, und steht für die jüngsten Errungenschaften des Unternehmens im Bereich der New Energy Vehicle (NEV) und Intelligent Connected Vehicle (ICV) Technologien.Wie der Hongqi E-HS3 ist auch das neue Modell ein weiterer Vorstoß des Automobilherstellers, um das Feld Neuer Energien auszuloten. Das Fahrzeug wird mit seinem innovativen Design die Vitalität des Markenimages von Hongqi weiter steigern.Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge aus sieben Modellen der Marke Hongqi auf dieser Automobilmesse ausgestellt, darunter der Hongqi E115, der Hongqi HS7 und der Hongqi HS5.Hongqi hat in den letzten zwei Jahren, angeleitet durch seine neue Markenstrategie, bemerkenswerte Ergebnisse im Hinblick auf zahlreiche Aspekte wie Markenaufbau und Produktentwicklung erzielt.Im Jahr 2019 hat das Unternehmen weltweit Aufmerksamkeit erregt. Von der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES), an der Hongqi zum ersten Mal teilnahm, über die Auto Shanghai (Shanghai International Automobile Industry Exhibition) bis hin zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2019 in Frankfurt und der Guangzhou International Automobile Exhibition hat Hongqi seinen Einfluss graduell global ausgeweitet und konkrete Schritte auf dem Weg zur Internationalisierung eingeleitet.Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass Hongqi bei ständiger Verbesserung seines Produktlayouts, getrieben von seiner Innovationskraft eine qualitativ hochwertige Entwicklung im Bereich des ökologisches Reisens bewirken und weitere und bessere Lösungen für die Kunden bereitstellen wird.Original -Link: https://en.imsilkroad.com/p/309631.html?from=singlemessageFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1036326/Hongqi_E115_unveiled_at_the_17th_Guangzhou_International_Automobile_Exhibition.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4452050