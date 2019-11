Mit leichten Aufschlägen dürften die US-Börsen zur Wochenmitte starten. Nach der jüngsten Rekordjagd aufgrund der gestiegenen Zuversicht auf ein Teil-Handelsabkommen zwischen China und den USA dürften sich die Anleger nun etwas zurückhaltender zeigen. Zumal am Donnerstag aufgrund von "Thanksgiving" kein Handel stattfindet haben und am Freitag die Sitzung vorzeitig endet. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,1 Prozent zu.

Für Impulse könnten zur Wochenmitte eine Reihe von Konjunkturdaten sorgen. So werden vor Handelsbeginn Daten zum BIP-Wachstum für das dritte Quartal in zweiter Lesung vorgelegt. Auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober sowie die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stehen auf der Agenda. Dazu kommen nach Handelsbeginn der Chicago Einkaufsmanager-Index für November. Zudem stehen die persönlichen Einkommen und Ausgaben für Oktober an. Dazu kommen die offiziellen Daten zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen. Der private Branchenverband API hatte am Vortag einen deutlichen Anstieg der Ölvorräte vermeldet. Am Abend publiziert die Fed schließlich mit dem "Beige Book" ihren Konjunkturbericht.

Unter den Einzelwerten stehen insbesondere Technologiewerte im Mittelpunkt. HP zeigen sich vorbörslich knapp 1 Prozent fester, nachdem die Viertquartalszahlen auf bereinigter Basis etwas besser als erwartet ausgefallen sind bei leicht höheren Umsätzen als im Vorjahr.

Dell übertraf gewinnseitig zwar die Prognosen, verfehlte sie allerdings beim Umsatz knapp. Unter anderem profitierte das Ergebnis vom guten Geschäft der Software-Tochter VMware, die ebenfalls ihre Geschäftszahlen vorlegte. Hier fielen Gewinn und Umsatz besser als von Analysten geschätzt aus. Dell geben 2,9 Prozent nach, VMware steigen dagegen leicht an.

Sowohl Dell als auch HP macht die Knappheit an Chips zu schaffen. Dell senkte deswegen seinen Ausblick. Die Aktien des Chiphersteller Intel geben 0,8 Prozent nach, AMD legen hingegen 0,7 Prozent zu.

Apple erhöhen sich um 0,6 Prozent. Der IPhone-Hersteller will laut einem Zeitungsbericht die Fertigung von In-Ear-Kopfhörern in China verdoppeln.

Boeing geben um 0,9 Prozent nach. Der Flugzeughersteller hat bei der Wiederzulassung der Maschinen vom Typ 737 Max eine weitere Hürde zu nehmen. Die zuständige US-Regulierungsbehörde FAA will nun jede Maschine einzeln begutachten und freigeben, bevor es an die Airlines ausgeliefert wird.

November 27, 2019

