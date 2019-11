FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen bis Mittwochmittag bei einem lustlosen Geschäft leicht an. Der steigende Optimismus bezüglich einer Teillösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China liefert kein Kaufargument mehr. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend gesagt, man liege in den letzten Zügen vor einem Deal. "Es macht sich Müdigkeit breit rund um diese Rhetorik", sagt Sean Simko, Leiter des globalen Fixed-Income-Bereichs bei SEI Investments: "Wir haben diese Story oft genug gehört - lasst uns endlich die Fakten sehen."

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 13.272 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.711 nach oben. Mit der guten Performance an den Aktienmärkten und dem nahenden Jahresende werden die Anleger allerdings etwas vorsichtiger. Eine Besserung der Konjunktur im kommenden Jahr sei in den Aktienbewertungen großteils eingepreist. "Die 10-Prozent-Rally in Aktien seit August, der Anstieg der Bewertungen und die starke Rotation in Richtung zyklischer und weg von defensiven Aktien impliziert, dass eine ordentliche Erholung im Wachstumsmomentum und bei den globalen Einkaufsmanagerindizes bereits voll erwartet wird", so die Analysten von Goldman.

Aroundtown wird nach neun Monaten zuversichtlicher

Der Immobilienkonzern Aroundtown ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Investor mit Sitz in Luxemburg angehoben. Das Unternehmen erwartet 2019 nun einen FFO I - eine in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für das operative Geschäft - von mehr als 500 Millionen Euro, bisher lag die Messlatte bei über 490 Millionen Euro. Die Aktie gewinnt 2,6 Prozent.

Zudem hat am Morgen Knorr-Bremse Zahlen vorgelegt, hier wurde im dritten Quartal sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn gesteigert. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen wegen des verlustreichen Verkaufs von Powertech allerdings deutlich weniger. Im vierten Quartal rechnet das Unternehmen dank einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion am Standort München mit einem Buchgewinn von 46 Millionen Euro. Die Aktie verliert 3,1 Prozent.

British American Tobacco drehen ins Plus

British American Tobacco drehen deutlich ins Plus und liegen nun 2 Prozent vorne. In einer ersten Reaktion auf ihren Zwischenbericht waren sie am Morgen fast 2 Prozent abgerutscht. "Die Aktie wird von ihrer enormen Dividendenstärke gestützt", sagt ein Händler. Die Rendite liege bei über 6 Prozent. Sorgen mache eher die Zukunft, denn wie befürchtet hat BAT den Umsatzausblick für ihre Vaping-Produkte gesenkt. Positiv heben die Analysten der Citi hervor, dass BAT für den Gesamtumsatz des Konzerns die Prognose dennoch leicht nach oben präzisiert hat.

Die Nachrichtenlage ist ansonsten recht dünn, daher liefern die Analysten teils die Impulse. So haben die Analysten der Societe Generale das Kursziel von SAP auf 142 Euro hochgeschraubt, die Aktie legt leicht um 0,2 Prozent auf 122,68 Euro zu. Dagegen ist Metzler mit einem Kursziel von 8,60 Euro bei Thyssenkrupp weiter auf der Verkaufsseite, die Aktie verliert 0,3 Prozent auf 11,63 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.711,99 0,17 6,44 23,67 Stoxx-50 3.362,92 0,37 12,32 21,84 DAX 13.272,04 0,27 35,62 25,69 MDAX 27.552,48 0,04 9,65 27,63 TecDAX 3.059,65 -0,05 -1,60 24,87 SDAX 12.151,21 0,45 54,23 27,78 FTSE 7.436,14 0,45 33,00 10,03 CAC 5.931,21 0,03 1,59 25,38 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,37 0,01 -0,61 US-Zehnjahresrendite 1,75 0,00 -0,93 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 18.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1009 -0,13% 1,1011 1,1017 -4,0% EUR/JPY 120,17 -0,04% 120,20 120,19 -4,4% EUR/CHF 1,0986 -0,08% 1,0994 1,0989 -2,4% EUR/GBP 0,8553 -0,22% 0,8577 0,8572 -5,0% USD/JPY 109,14 +0,07% 109,17 109,10 -0,5% GBP/USD 1,2874 +0,10% 1,2838 1,2852 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0209 +0,07% 7,0242 7,0129 +2,2% Bitcoin BTC/USD 6.987,76 -2,20% 7.084,76 7.078,01 +87,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,56 58,41 +0,3% 0,15 +20,7% Brent/ICE 64,48 64,27 +0,3% 0,21 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.458,81 1.461,35 -0,2% -2,55 +13,7% Silber (Spot) 17,04 17,10 -0,4% -0,06 +9,9% Platin (Spot) 902,00 908,06 -0,7% -6,06 +13,3% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,5% +0,01 +1,7% ===

