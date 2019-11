Schweinfurt ist ein Schwerpunkt der Autozuliefer-Industrie in der Region. Dort sind tausende Angestellte der Branche nun auf die Straße gegangen.

Mehr als 3000 Mitarbeiter von Autozulieferern haben am Mittwoch in Schweinfurt für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Beschäftigten folgten einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall, die eine Kundgebung unter dem Motto "Sicherheit in unsicheren Zeiten" organisiert hatte. Die Gewerkschaft sprach von 3500 Teilnehmern, die Polizei von etwa 3000.

