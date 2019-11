Berlin (ots) - Vor dem Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Kommissionspräsidentin von der Leyen muss zügig eine moderne EU-Industriestrategie vorlegen"-"Die deutsche Industrie appelliert an KommissionspräsidentinUrsula von der Leyen, zügig eine moderne EU-Industriestrategievorzulegen. Die Stärkung der Industrie in Europa muss bei denangekündigten klima-, umwelt- und digitalpolitischen Initiativenihrer ersten 100 Amtstage forciert werden. Nur mit einer starkeneuropäischen Wirtschaft wird es ein sozial und politisch starkesEuropa geben. -Es muss in der neuen Legislaturperiode darum gehen, unserenKontinent in einer entscheidenden geopolitischen undweltwirtschaftlichen Phase zu stärken. Die neue Kommission trägt einegroße Verantwortung. Die deutsche Industrie wünscht der neuenPräsidentin und ihrem Team viel Erfolg. -Zurecht rückt die neue Kommission das Thema Nachhaltigkeit inden Fokus europäischer Politik. Investitionen in Klima- undUmweltschutz setzen eine wettbewerbsfähige Industrie voraus. Ohne siegibt es keine innovativen technologischen Lösungen, die für dieBewältigung der anstehenden großen Aufgaben nötig ist. Für dieKommission muss die Zukunftsfähigkeit der Industrie in Europa einZiel sein. Nur eine wettbewerbsfähige industrielle Basis wird dieambitionierten ökologischen und sozialen Ziele erreichen sowieInteressen und Werte der EU in der Welt durchzusetzen helfen. -Im zweiten Halbjahr 2020 beginnt de facto der neue legislativeZyklus der EU. Dann liegen der European Green Deal und die Vorschlägezur künstlichen Intelligenz auf dem Tisch. Die deutsche Industrieerwartet von der Bundesregierung, dass sie die Diskussion zu einereuropäischen Industriestrategie kraftvoll vorantreibt. Zeitlich istdie deutsche EU-Ratspräsidentschaft der ideale Moment, um eineIndustriestrategie europaweit zu verankern." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4452072