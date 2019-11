Zwei (statt eine) österreichische Lösung(en): Das mit Immofinanz und S Immo wird also vorerst nichts. Die gleichlautende Meldung kam gestern von beiden Gesellschaften de facto gleichzeitig knapp vor 15 Uhr. Zum Zeitpunkt der Aussendungen war Immofinanz bei L&S mit 24,75 Mitte indiziert und S Immo mit 22,35 Mitte. Erstreaktionen gestern Nachmittag? Immofinanz gar keine und S Immo kurz tiefer indiziert, dann wieder rauf. Wird spannend sein, wenn man sich das in einem Monat anhört. Und wird auch interessant sein, was mit den Aktienpaketen im Eigentum des jeweiils anderen passiert. Und so sieht es jetzt aus:S Immo ( Akt. Indikation: 22,50 /22,60, 1,58%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 25,00 /25,05, 0,30%) S Immo und Immofinanz sind beides stabile ...

