Strasbourg (ots) - Zwei Jahre nach dem Bombenattentat auf die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia gerät die Regierung Maltas zunehmend unter Druck. Mit Keith Schembri tritt nach belastenden Aussagen eines Kronzeugen Muscats Stabschef zurück - einer der einflussreichsten Politiker des Landes. ARTE stellt aus diesem Grund schon heute die Ende Oktober fertiggestellte TV-Erstausstrahlung "Mord auf Malta - Der Fall Daphne Caruana Galizia" zu den Hintergründen des Mordes an Galizia online auf arte.tv. Im TV strahlt ARTE das Programm außerdem auch diesen Samstag, den 30.11.2019, um 18:00 Uhr aus.



"Mord auf Malta - der Fall Daphne Caruana Galizia"



Die Filmemacher Tim Röhn und Gelareh Kiazand erzählen in "Mord auf Malta - der Fall Daphne Caruana Galizia" die Geschichte der Investigativjournalistin und des Attentats, bei dem sie ums Leben kam. Sie zeigen den Kampf von Galizias Söhnen, Freundinnen und Freunden um Gerechtigkeit und um eine Aufklärung des Verbrechens. Die Dokumentation gibt Einblicke in eine tief gespaltene Gesellschaft und beleuchtet die Reaktionen aus dem Ausland.



