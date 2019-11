Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Wegen des Feiertages am Vortag findet in den USA ein verkürzter Handel statt. (Aktien bis 19.00 Uhr und Anleihen bis 20.00 Uhr)

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.150,50 +0,22% +25,32% Euro-Stoxx-50 3.711,69 +0,17% +23,66% Stoxx-50 3.361,76 +0,33% +21,80% DAX 13.272,87 +0,28% +25,70% FTSE 7.428,74 +0,35% +10,03% CAC 5.930,60 +0,02% +25,36% Nikkei-225 23.437,77 +0,28% +17,10% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,31 -3

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,60 58,41 +0,3% 0,19 +20,8% Brent/ICE 64,49 64,27 +0,3% 0,22 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.457,93 1.461,35 -0,2% -3,43 +13,7% Silber (Spot) 17,03 17,10 -0,4% -0,07 +9,9% Platin (Spot) 902,37 908,06 -0,6% -5,69 +13,3% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 +1,6%

Am Ölmarkt legen die Preise nach einer leichten Schwäche im späten US-Geschäft am Vortag leicht zu. Ein US-Branchenverband hatte für die vergangene Woche einen deutlich Anstieg der Ölvorräte gemeldet, während für die offiziellen Daten später im Tagesverlauf eine leichte Abnahmen vorhergesagt wird. Brentöl kostete zuletzt unverändert 64,24 Dollar. Die Blicke seien nun auf die offiziellen Daten im weiteren Verlauf gerichtet, heißt es. Der Goldpreis bewegt sich kaum von der Stelle.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit leichten Aufschlägen dürften die US-Börsen zur Wochenmitte starten. Nach der jüngsten Rekordjagd aufgrund der gestiegenen Zuversicht auf ein Teil-Handelsabkommen zwischen China und den USA dürften sich die Anleger nun etwas zurückhaltender zeigen. Zumal am Donnerstag aufgrund von "Thanksgiving" kein Handel stattfindet haben und am Freitag die Sitzung vorzeitig endet. Für Impulse könnten zur Wochenmitte eine Reihe von Konjunkturdaten sorgen. Unter den Einzelwerten stehen insbesondere Technologiewerte im Mittelpunkt. HP zeigen sich vorbörslich knapp 1 Prozent fester, nachdem die Viertquartalszahlen auf bereinigter Basis etwas besser als erwartet ausgefallen sind bei leicht höheren Umsätzen als im Vorjahr. Dell übertraf gewinnseitig zwar die Prognosen, verfehlte sie allerdings beim Umsatz knapp. Dell geben deutlich nach. Boeing geben um 0,9 Prozent nach. Der Flugzeughersteller hat bei der Wiederzulassung der Maschinen vom Typ 737 Max eine weitere Hürde zu nehmen. Die zuständige US-Regulierungsbehörde FAA will nun jede Maschine einzeln begutachten und freigeben, bevor es an die Airlines ausgeliefert wird.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,9% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq 2. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert: -1,2% gg Vm; vorläufig: -1,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 227.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 47,1 zuvor: 43,2 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen ziehen bei einem lustlosen Geschäft leicht an. Der steigende Optimismus bezüglich einer Teillösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China liefert kein Kaufargument mehr. Mit der guten Performance an den Aktienmärkten und dem nahenden Jahresende werden die Anleger allerdings etwas vorsichtiger. Eine Besserung der Konjunktur im kommenden Jahr sei in den Aktienbewertungen großteils eingepreist. Der Immobilienkonzern Aroundtown ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der Konzern angehoben. Die Aktie gewinnt 2,6 Prozent. Zudem hat Knorr-Bremse Zahlen vorgelegt, hier wurde im dritten Quartal sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn gesteigert. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen wegen des verlustreichen Verkaufs von Powertech allerdings deutlich weniger. Die Aktie verliert 3,1 Prozent. British American Tobacco drehen deutlich ins Plus und liegen nun 2 Prozent vorne. In einer ersten Reaktion auf ihren Zwischenbericht waren sie am Morgen fast 2 Prozent abgerutscht. "Die Aktie wird von ihrer enormen Dividendenstärke gestützt", sagt ein Händler.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 18.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1010 -0,13% 1,1011 1,1017 -4,0% EUR/JPY 120,15 -0,05% 120,20 120,19 -4,4% EUR/CHF 1,0985 -0,09% 1,0994 1,0989 -2,4% EUR/GBP 0,8541 -0,36% 0,8577 0,8572 -5,1% USD/JPY 109,13 +0,07% 109,17 109,10 -0,5% GBP/USD 1,2890 +0,23% 1,2838 1,2852 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,0234 +0,11% 7,0242 7,0129 +2,2% Bitcoin BTC/USD 7.119,51 -0,35% 7.084,76 7.078,01 +91,4%

Das Pfund steht weiter im Bann der bevorstehenden Unterhauswahlen und schwächelt am Mittwoch im Verlauf leicht, hat sich aktuell aber wieder erholt. Grund war, dass die Chancen für einen günstigen Wahlausgang für Labour angesichts der starken Registrierungen von jungen Wählern vor der Deadline am Dienstag gestiegen sind. Die Electoral Reform Society berichtet über einen 38-prozentigen Anstieg bei Registrierungen von Wählern seit der letzten Wahl 2017, wobei 67 Prozent auf Wähler unter 35 Jahren fallen. Jüngere Wähler tendierten eher zu Labour, so Adam Cole von RBC Capital Markets. Die Märkte hoffen auf einen raschen Brexit und damit ein Ende des Themas, sollte Premier Boris Johnson eine deutliche Mehrheit bekommen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Im Sog neuer Rekordstände an den US-Börsen ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben gegangen. Daneben hielt die Zuversicht die Anleger bei Laune, dass die USA und China auf gutem Weg sind, ein sogenanntes Phase-eins-Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits zu finden. Dabei fielen die Aufschläge allerdings erneut überwiegend nur moderat aus. An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung etwas davon gedämpft, dass die Industrieunternehmen des Landes weiter unter einer schwächeren Nachfrage und dem anhaltenden Handelskonflikt mit den USA leiden. Im Oktober sanken ihre Gewinne im Jahresvergleich um 9,9 Prozent, nachdem sie im September bereits um 5,3 Prozent gesunken waren. Sydney war mit einem Zugewinn von 0,9 Prozent der Tagesgewinner in der Region. Der bereits vierte Anstieg in Folge hievte den dortigen Index auf Schlusskursbasis auf ein Rekordhoch.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen deuten am Mittwoch auf eine anhaltende Entspannung hin. Anleger setzen darauf, dass US-Präsident Donald Trump auf Grund der angespannten innenpolitischen Lage dazu neigen dürfte, einen Erfolg im Handelskonflikt mit China zu vermelden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW-Management und Arbeitnehmer einigen sich auf Einsparungen

Nach Audi haben sich auch bei BMW das Management und die Arbeitnehmer auf Einsparungen für die deutschen Beschäftigten geeinigt. Allerdings fallen die Einschnitte in München weniger gravierend aus. Die bisher ohnehin üppige Erfolgsbeteiligung soll "moderat" angepasst werden, teilte der DAX-Konzern nach einer Betriebsversammlung in München mit. Es gebe künftig eine einheitliche Formel vom Tarifmitarbeiter bis zum Vorstand. Das konkrete Einsparvolumen nannte BMW nicht.

Wintershall Dea kann Preisverfall teilweise ausgleichen

Die gesunkenen Preise für Öl und Gas haben im dritten Quartal deutliche Spuren im operativen Ergebnis von Wintershall Dea hinterlassen. Das EBITDAX, das den Gewinn vor Steuern, Zinsen, Wertberichtigungen, Abschreibungen und Erschließungskosten für neue Förderstätten abbildet, erreichte 708 Millionen Euro, wie die im Mai durch Fusion entstandene Gesellschaft mitteilte. Es liegt damit rund 250 Millionen Euro hinter den kumulierten Werten, die die beiden Vorgängerunternehmen Wintershall und Dea für den Vorjahreszeitraum auswiesen. Wintershall Dea konnte den Preisverfall zum Teil durch höhere Produktion und geringere Produktionskosten ausgleichen.

IPO-Pläne von Wintershall Dea für 2020 stehen

