Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im November

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im November gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legte der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) um 0,5 auf 102,1 Punkte zu. Der Ausblick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit verbesserte sich. Die Einschätzungen der Arbeitsagenturen im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit hatten sich im Jahresverlauf eingetrübt. Zuletzt wurde mit 98,5 Punkten ein Wert klar unter der neutralen Marke von 100 Punkten gemessen.

Ifo-Beschäftigungsbarometer legt im November zu

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im November gestiegen. Der Indikator kletterte auf 99,5 von 98,7 Punkten im Oktober. "Die deutschen Unternehmen suchen mehr Personal", wie das Institut mitteilte. Vor allem bei den Dienstleistern dürften die Beschäftigtenzahlen steigen. Der deutsche Arbeitsmarkt sei weiterhin sehr gut aufgestellt, hieß es vom Ifo-Institut weiter. Nur in der in der Industrie werde die Beschäftigtenzahl weiter sinken.

DIW sieht bei Konjunktur "Silberstreif am Horizont"

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat eine Verbesserung des konjunkturellen Klimas in Deutschland festgestellt. Das von dem Institut berechnete Konjunkturbarometer sei im November um anderthalb Punkte auf gut 91 Zähler geklettert, teilte das DIW mit und sprach von einem "Silberstreif am Horizont".

Dekabank: EZB wollte Inflationsziel über Konjunkturzyklus definieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage der Dekabank bei der anstehenden Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie eine Flexibilisierung ihres Inflationsziels ins Auge fassen. "Um dem trägen Charakter der Inflationsentwicklung am unteren Rand Rechnung zu tragen, sollte die EZB ihre Inflationsnorm über einen gesamten Konjunkturzyklus definieren", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung des Jahresausblicks in Frankfurt.

Dekabank rechnet mit stärkerem Wirtschaftswachstum für 2020

Die Dekabank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im nächsten Jahr etwas verstärken wird. Wie aus der aktuellen Jahresprognose für 2020 hervorgeht, erwartet die Bank einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 Prozent nach geschätzten 0,5 Prozent im laufenden Jahr. "Für 2020/2021 erwarten wir eine Stabilisierung im weltweiten Industriesektor", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung des Papiers in Frankfurt.

Dekabank: US-Wahlkampf wird Kapitalmärkte beeinflussen

Die Dekabank erwartet, dass der US-Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr die Kapitalmärkte beeinflussen wird. Wie Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung der Jahresprognose in Frankfurt deutlich machte, sieht er die Gefahr nicht in einem Wiederaufflammen der protektionistischen Rhetorik, sondern in den teils radikalen wirtschaftspolitischen Positionen einiger Kandidaten.

Stimmung der französischen Verbraucher steigt im November

Das Vertrauen der französischen Verbraucher hat sich im November wider Erwarten verbessert. Der Index für das Verbrauchervertrauen stieg auf 106 von 104 im Vormonat, wie das nationale Statistikinstitut Insee mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 103 erwartet. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 100 Punkten.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,424 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,424 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 13 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,286 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 47,1 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 47,1 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 47,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie in der Vorwoche einen Festzinssatz von 2,05 Prozent.

Merkel sendet Appell zur Fortsetzung der Koalition an SPD

Eine gute Woche vor dem Bundesparteitag der SPD über die Zukunft der großen Koalition hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag für eine Fortsetzung des Bündnisses geworben. "Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden", sagte sie in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag. "Deshalb finde ich: Wir sollten die Legislaturperiode lang weiter arbeiten - meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sind."

Merkel: Brauchen gemeinsame europäische Strategie auch zu 5G

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Umgang mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei für ein gemeinsames europäisches Vorgehen geworben. Man werde scheitern, wenn man einen nationalen Kurs gegenüber China verfolge, sagte die CDU-Politikerin in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag. Sie sehe als "eine der größten Gefahren", dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union seine eigene China-Politik mache und die EU zum Schluss ganz unterschiedliche Signale setze.

Merkel: Erhaltung der Nato in unserem ureigensten Interesse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nato gegen Angriffe aus Frankreich verteidigt und die Bedeutung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses für die Sicherheit Europas hervorgehoben. Die USA gingen nicht mehr automatisch in die Verantwortung, "wenn es in unserer Umgebung brennt". Auch sei es eine völlig andere multipolare Ordnung entstanden, bei der China eine herausragende Rolle einnehme und auch die Konzentration der USA viel stärker in Anspruch nehme. Deshalb sei die Haltung zur Nato so wichtig.

Merkel wirbt für Rüstungsexporte nach Afrika

In der koalitionsinternen Debatte um eine weitere Einschränkung von Rüstungsexporten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich besorgt über die SPD-Forderungen gezeigt und für mehr Exporte nach Afrika geworben. "Wir werden in Zukunft nicht alle Einsätze selbst bestreiten können - mehr tun kann auch heißen, anderen bei der Ausbildung zu helfen, bei der Befähigung und Ertüchtigung", sagte Merkel in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt.

Ex-Parteichef Schulz fordert mehr Geschlossenheit der SPD

Kurz vor der Entscheidung über einen neuen SPD-Vorstand hat der ehemalige Vorsitzende Martin Schulz die Arbeit der großen Koalition verteidigt und seine Partei zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. "Wenn wir alle 14 Tage unsere eigenen Leistungen negativ bewerten, wie wollen wir dann das Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern erreichen?", fragte er im RTL/n-tv Frühstart. "Es wäre gut, wenn die Partei endlich mal eine Geschlossenheit an den Tag legt."

Umweltverbände: Gesetz zum Kohleausstieg am 3. Dezember vorlegen

Der Druck auf die Bundesregierung für eine Einigung beim Kohleausstieg steigt. Mehrere Umweltverbände fordern die Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes ohne die strengen Abstandsregeln zur Windkraft noch in der kommenden Woche. Bei der nächsten Sitzung des Bundeskabinetts am kommenden Dienstag, den 3. Dezember, müsse endlich ein Kabinettsentwurf vorliegen, forderte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Kai Niebert, anlässlich einer Pressekonferenz in Berlin.

Bundesverfassungsgericht stärkt Recht auf Vergessen im Internet

Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf Vergessen im Internet auch bei schweren Straftaten gestärkt. Das Gericht gab in einem Beschluss der Verfassungsbeschwerde eines im Jahr 1982 wegen Mordes verurteilten Manns statt, der sich gegen die vollständige Nennung seines Namens in online noch immer verfügbaren Presseartikeln wendet. Bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit muss demnach besonders der zeitliche Abstand zu einer Tat beachtet werden.

BGH bestätigt Geschäftsmodell von Online-Portalen wie wenigermiete.de

Online-Portale wie wenigermiete.de können an ihrem bisherigen Geschäftsmodell festhalten, mit dem sie Verbrauchern im Internet die Durchsetzung ihrer Rechte anbieten. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte am Mittwoch im konkreten Fall das Vorgehen des Unternehmens bei Mieteransprüchen im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse. Die Tätigkeit sei durch die sogenannte Inkassoerlaubnis gedeckt. Das Urteil dürfte zentrale Bedeutung für die gesamte Legal-Tech-Branche haben.

OECD: Schlechte Aussichten für deutsche Rentner

Deutsche Rentner bekommen niedrigere staatliche Renten als Pensionäre in anderen Ländern, und die Situation wird sich wegen der alternden Gesellschaft noch verschärfen. Das ergab der jüngste Bericht "Renten auf einen Blick", den die OECD am Mittwoch veröffentlichte. Besonders die deutschen Frauen schneiden im internationalen Vergleich bei der Höhe des Renteneinkommens schlecht ab. Auch Arbeitnehmer in sogenannter atypischer Beschäftigung, wie beispielsweise Leiharbeit oder Teilzeitbeschäftigung, gehören in diese Risikogruppe.

Von der Leyens EU-Kommission kann am 1. Dezember an den Start gehen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.