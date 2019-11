München (ots) - Am 13. November 2019 hat Nichia Corporation ("Nichia") eine Patentverletzungsklage im Gerichtsbezirk der Hauptstadt des Staates São Paulo gegen die ASUS DO BRASIL (ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.), eine brasilianische Niederlassung des taiwanesischen Unternehmens ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS"), eingereicht.



Nach Auffassung von Nichia verletzt die brasilianische ASUS Niederlassung Nichia's brasilianisches YAG Patent PI9710792-1. Mit der Klage beantragt Nichia dauerhafte Unterlassung und Ersatz des durch die behauptete Verletzung entstandenen Schadens. Das brasilianische YAG Patent von Nichia ist noch nicht abgelaufen und weiterhin in Kraft.



Bei den von Nichia in dem Klageverfahren angegriffenen Produkten handelt es sich um Leuchtdioden, die in den Mobiltelefonen Zenfone 3, Zenfone 3 Max, Zenfone 3 Zoom und Zenfone Max Pro M1 Verwendung finden.



Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegen Schutzrechtsverletzungen vor.



Pressekontakt:



Tel:+81-884-22-2311

Fax:+81-884-23-7717



Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83247/4452184