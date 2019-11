Der Abschwung in der heimischen Industrie hält an. Die Auftragslage hat sich im November weiter verschlechtert. Die Produktion wurde noch stärker gedrosselt. Das kostet auch Jobs. "Bereits den fünften Monat in Folge haben die befragten Industriebetriebe die Beschäftigung im Vergleich zum Vormonat abgebaut, wenn auch erstmals mit nachlassendem Tempo", berichtet Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. ...

