Mit neuen, einfach zu aktivierenden SOC-basierten Diensten können Partner ihr Umsatzwachstum aus Cyber-Lösungen ohne Risiko, Investitions- und Vertriebskanalkonflikte verdoppeln

Exclusive Networks stellt heute seine Plattform "MSSD" vor, die ein komplettes Paket an Sicherheitsdiensten bietet. Im Mittelpunkt dieser zu 100 ausschließlich über Vertriebskanäle verwalteten Services stehen Exclusive Networks-Kernangebote für Lieferanten, mit denen Partner ihren Customer Lifetime Value optimieren und Marktchancen doppelt so schnell erschließen können wie bei traditioneller Cybersicherheit. Die ersten, ab sofort verfügbaren Services werden durch modernste 24/7 SOC-Funktionen, ISO-zertifizierte Service-Delivery und weithin akkreditierte Ingenieure unterstützt. Somit stehen die für einen erstklassigen Security-as-a-Service erforderliche Infrastrukturen und Kompetenzen ohne die Vermittlung eines konkurrierenden Wiederverkäufers/MSP zur Verfügung.

"Angesichts des sich entwickelnden Cyber-Marktes ist MSSD der logische Schritt zur Optimierung unseres Werts und hilft, eine signifikante Lücke im Markt durch Fokussierung auf Vertriebskanäle zu schließen", so Andy Travers, EVP Worldwide Sales Marketing, Exclusive Networks. "Unsere ersten MSSD-Services sollen gut verständlich und einfach zu nutzen sein, sodass unsere Partner ihre Marktbedeutung sofort maximieren können. Alles ist darauf ausgerichtet, unseren Partnern den risikofreien Zugang zu Erträgen aus Managed Services zu verschaffen, damit sie stärker Einfluss darauf nehmen können, wie ihre Kunden Cyber-Technologien langfristig annehmen. Diese Initiative fördert den kanalübergreifenden Marktzugang und das Wachstum für unsere Lieferanten und Partner gleichermaßen."

Exclusive Networks hat zwei SOC-basierte Managed-Security-Kerndienste auf seiner MSSD-Plattform eingeführt, die zahlreiche Lieferantentechnologien unterstützen und mit Volumenverpflichtung mandantenfähig sind. MSSD: Monitoring Alerting bietet rund um die Uhr einen Expertenüberblick über die zentrale Sicherheitsinfrastruktur wie etwa Firewalls, damit den Endkunden selbst bei zunehmender Intensität und Häufigkeit kein Aufwand in Bezug auf Mittelbeschaffung und Schulung entsteht. MSSD: Monitoring Alerting Prevention Countermeasures baut darauf auf und liefert einen reaktiven und proaktiven Managed Security-Dienst für die Sicherheitsinfrastruktur der nächsten Generation. Weitere Dienste werden 2020 aufgenommen.

Julien Antoine, EVP Strategy Operations von Exclusive Networks, erklärte: "Wir haben erkannt, dass die hohen Kosten und Qualifikationsanforderungen beim Aufbau eines MSSP SOC die Dynamik des Kanals dämpfen und die Mehrheit der Partner daran hindern, die Forderung der Kunden nach neuen Formen von Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Die MSSD-Plattform ebnet den Weg für neue Strategien, denn Partner müssen nicht mehr ihr hart erkämpftes Geschäft über Mitbewerber abwickeln. Wir erweitern die MSSD-Angebotspalette durch zusätzliche Dienste, um ihren einzigartigen 100-prozentigen Fokus auf den Vertriebskanal zu erhalten."

