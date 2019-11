Darmstadt (ots) -- Auszeichnung der "MS-Schwester des Jahres" im Rahmen desDGN-Kongresses im November 2020 in Berlin - Patienten können bis zum 30. Mai 2020 für "ihre" MS-Pflegekraftabstimmen Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die Auszeichnung der "MS-Schwester des Jahres 2019" während des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im November 2020 erfolgen wird. "MS-Pflegekräfte leisten für ihre Patienten einen unschätzbaren Beitrag. Der größte neurologische Fachkongress in Deutschland bietet einen sehr guten Rahmen, um ihnen mit der Auszeichnung danke zu sagen und ihre wertvolle Arbeit zu würdigen", sagt Dr. Michael Hübschen, Medical Director Neurology & Immunology bei Merck. "Die Entscheidung für den Termin im November gibt uns die Gelegenheit, den Wahlzeitraum zu verlängern. So können wir noch mehr Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geben, für 'ihre' MS-Pflegekraft zu stimmen", ergänzt Dr. Hübschen.Bereits zum 12. Mal werden 10 MS-Pflegekräfte gewählt und von Merck stellvertretend für den gesamten Berufsstand ausgezeichnet. MS-Patienten können ihre Wahlunterlagen auf www.ms-schwester-des-jahres.de anfordern und bis zum 30. Mai 2020 ihre Stimme abgeben.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 56.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com.Pressekontakt:Leitung Merck Media Relations -6328Pressesprecher: -9591 / -7144 / -8908 / -55707Fax +49 6151 72 3138Frankfurter Straße 25064293 DarmstadtHotline +49 6151 72-5000Leitung Kommunikation Deutschland:Dr. Brigitte Hanke, Telefon: 06151 6285-511Inhaltlich verantwortlich:Sabine Schmid, PR/e-Media Manager NeurologieTelefon: 06151 6285-858E-Mail: sabine.schmid@merckgroup.comOriginal-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68084/4452256