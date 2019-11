Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat die Wahl der neuen Europäischen Kommission begrüßt und zu mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa aufgerufen. Eine "moderne EU-Industriestrategie" forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Dies müsse EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "bei den angekündigten klima-, umwelt- und digitalpolitischen Initiativen ihrer ersten 100 Amtstage" forcieren, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände seien die Impulse aus der deutschen Wirtschaft klar: "Wir wollen breiten gesellschaftlichen Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze erhalten und ausbauen", erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, sprach sich aber gegen eine europäische Arbeitslosenrückversicherung aus. "Es darf kein Transfermechanismus durch die Hintertür eingeführt werden."

Die deutschen Banken fordern von der neuen Kommission, bei der Integration des europäischen Finanzmarkts Tempo zu machen. "Es wird Zeit, dass wir den Finanzbinnenmarkt endlich verwirklichen und es europäischen Banken ermöglichen, sich gegen wachsenden Einfluss von Playern aus den USA und China zu behaupten", sagte Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes.

Als "sehr überzeugend" bezeichneten die Familienunternehmer von der Leyens Rede. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) forderte die Kommission auf, endlich den Binnenmarkt zu vollenden und sich "viel deutlicher" für den globalen Freihandel einzusetzen.

Auch im Deutschen Bundestag gab es Rückhalt für von der Leyen. Die Unionsfraktion kündigte an, der Kommission "ein verlässlicher Partner" zu sein. Von der Leyen genieße in allen Teilen Europas gleichermaßen höchsten Respekt, erklärte die Fraktionsvize Katja Leikert. "Das bietet die Chance, Trennungen in Europa zu überwinden und unsere Gemeinschaft so zu stärken."

SPD-Vizefraktionschef Achim Post begrüßte, dass "die neue Kommission in der inhaltlichen Ausrichtung vielfach eine sozialdemokratische Handschrift" trage.

Die FDP forderte von der Leyen auf, ihren außenpolitischen Ankündigungen Taten folgen lassen. "Dafür muss sie insbesondere die Rolle des Hohen Vertreters der EU stärken und die veralteten Einstimmigkeitsregeln bei Abstimmungen über die gemeinsame Außenpolitik reformieren", erklärte der europapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Georg Link. "Sonst verzwergt sich die EU selbst und macht sich erpressbar."

Das EU-Parlament hatte die neue EU-Kommission am Mittag mit breiter Zustimmung bestätigt. 461 EU-Abgeordnete stimmten in Straßburg für das Team der neuen Kommissionspräsidentin, 157 stimmten dagegen, 89 enthielten sich. Nachdem der Start durch die Ablehnung von drei Kandidaten ihres Teams durch das Europaparlament verzögert wurde, kann die neue Kommission am 1. Dezember nun ihre Arbeit aufnehmen. Mit von der Leyen steht ab nächster Woche erstmals eine Frau an der Spitze der mächtigen EU-Behörde. Sie löst den bisherigen Kommissionschef Jean-Claude Juncker ab.

In ihrer Antrittsrede hatte von der Leyen den Klimawandel und die Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt und massive Investitionen gefordert. Die EU stehe bei diesen Themen vor einem tiefgreifenden Wandel, der jeden Teil der Gesellschaft erfassen werde. Der Übergang müsse aber "gerecht" gestaltet werden, sagte von der Leyen.

(Mitarbeit: Andrea Thomas. Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 08:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.