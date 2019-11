Seit den 90er Jahren spricht man in der zivilen Luftfahrt von einem Duopol. Zwei große Hersteller dominieren das Geschehen in der Branche. In der einen Ecke, geht Boeing in den Ring. Dessen Einschätzung wir erst kürzlich, ebenfalls hier im Trading Room kundgetan haben. Auf der anderen Seite, steht diesem Giganten das europäische Konglomerat Airbus gegenüber. Gemessen an der absoluten Größe der beiden Unternehmen, mit allen Sparten, geht dieses Duell aber klar an Boeing. Daran ändert auch die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...