FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Deutschen Bank sind am Mittwochmittag nach dem Bericht über eine Transaktion mit Goldman Sachs kräftig gestiegen. Zuletzt lagen die Papiere der Frankfurter mit plus 1,9 Prozent an der Dax -Spitze. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, hat die Deutsche Bank eine weitere milliardenschwere Tranche aus ihrem Abwicklungsportfolio an die US-Investmentbank losgeschlagen. Dabei gehe es um Papiere im Buchwert von rund 51 Milliarden US-Dollar, hieß es. Weder die Deutsche Bank noch Goldman Sachs hätten sich auf Anfrage dazu äußern wollen, hieß es./ag/mis

ISIN DE0005140008

AXC0145 2019-11-27/12:25