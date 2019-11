Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte gegen Mittag unverändert gegenüber dem Vortag bei 171,33 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen bewegte sich ebenfalls kaum und betrug minus 0,37 Prozent. Auch in vielen anderen europäischen Ländern fiel der Anleihehandel ruhig aus.

Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit wirkten sich am Anleihemarkt nur geringfügig aus. Laut US-Präsident Donald Trump stehen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor einer wichtigen Übereinkunft. Die Gespräche befänden sich in den letzten Zügen. Konkrete Fortschritte wurden bisher jedoch nicht bekannt. Einige Analysten sprachen von gewissen Abnutzungserscheinungen derartiger Ankündigungen, da sie unlängst mehrfach zu vernehmen waren.

Am Nachmittag können sich Analysten und Anleger auf zahlreiche Konjunkturdaten einstellen. In den USA wird vor dem Thanksgiving-Fest ein ganzer Schwung an Zahlen veröffentlicht. Im Mittelpunkt dürften gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten für das dritte Quartal und Zahlen zur Investitionsneigung der Unternehmen stehen. In Europa wurden dagegen nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Merkliche Kursbewegungen lösten sie nicht aus./bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0156 2019-11-27/13:02