Der Euro hat am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld etwas nachgegeben. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1010 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1020 Dollar festgesetzt.

Am Markt war die Rede von einem impulslosen Handel. Konjunkturdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien gaben dem Markt keine entscheidende Richtung. Auch Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China wirkten sich kaum aus. Laut US-Präsident Donald Trump stehen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor einer wichtigen Übereinkunft. Die Gespräche befänden sich in den letzten Zügen. Konkrete Fortschritte wurden bisher jedoch nicht bekannt.

Am Nachmittag können sich Analysten und Anleger auf zahlreiche Konjunkturdaten einstellen. In den USA wird vor dem Thanksgiving-Fest ein ganzer Schwung an Zahlen veröffentlicht. Im Mittelpunkt dürften gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten für das dritte Quartal und Zahlen zur Investitionsneigung der Unternehmen stehen. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihren regelmäßigen Konjunkturbericht, das Beige Book./bgf/mis

ISIN EU0009652759

AXC0159 2019-11-27/13:11