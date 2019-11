Die Bestellungen von Gebrauchsgütern übertrafen im Oktober die Analystenschätzungen - Der US-Dollar-Index steigt in Richtung 98,50 - Die vom United States (US) Census Bureau am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass die Auftragseingänge für Industriegüter (Langlebige Gebrauchsgüter) im Oktober um 1,5 Milliarden Dollar oder 0,6% auf 248,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...