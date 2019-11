Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE000A2YPGM4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.11.2019 Kursziel: 1,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Gute Q3-Zahlen erhöhen Visibilität für das Erreichen der Guidance curasan hat letzte Woche erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. [Tabelle] Starkes Umsatzwachstum u.a. in Asien: Die Erlöse stiegen in Q3 noch stärker als von uns erwartet auf 1,47 Mio. Euro (+50,6% yoy vs. MONe: +42,8% yoy). Hintergrund dieses dynamischen Wachstums dürfte die bereits kommunizierte Umsatzverschiebung aus Q2 sein. Das starke Wachstum der Region Asien (+275,6% yoy) spiegelt dies u.E. ebenfalls wider. Nach wie vor schwach ist der Verlauf im Wachstumsmarkt Amerika (-8,7% yoy), wo u.E. der Zugang zu den Kliniken weiterhin das Kernproblem sein dürfte. Spürbare Verbesserungen sollten z.B. durch die vom neuen CEO Torben Sorensen bereits avisierten strategischen Partnerschaften kommen. Damit ist u.E. jedoch erst in H2 2020 zu rechnen. Ergebnisverbesserungen durch Kostensenkungsmaßnahmen: Die Ergebnisentwicklung in Q3 verdeutlicht u.E. die Auswirkungen der initiierten Kostensenkungsmaßnahmen. Das EBITDA verbesserte sich daher erwartungsgemäß auf -0,62 Mio. Euro (MONe: -0,67 Mio. Euro; Vj.: -1,68 Mio. Euro). Die liquiden Mittel stiegen durch die im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 3,1 Mio. Euro deutlich auf 1,5 Mio. Euro (30.06.: 0,06 Mio. Euro). Der erhöhte Cashburn in Q3 dürfte primär der Akquisition der JEDER GmbH sowie dem Vorratsaufbau für das gewöhnlich verkaufsstarke Q4 geschuldet sein. Jahresziele sollten durch starkes Jahresschlussquartal erreicht werden: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unverändert einen Nettoumsatz zwischen 6,2 und 7,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von -3,2 bis -2,8 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung im dritten Quartal lassen wir unsere Prognosen unverändert. Für Q4 impliziert die Guidance auf Basis unserer Prognosen ein erneut starkes Wachstum von +33,8% sowie eine deutliche Verbesserung des EBITDAs auf -0,90 Mio. Euro (Vj.: -2,08 Mio. Euro). Da im Jahresschlussquartal üblicherweise Großkunden mit Rahmenverträgen überproportional viel abrufen, halten wir unsere Wachstumserwartungen für realistisch. Strategisch strebt curasan in den nächsten Monaten Partnerschaften mit etablierten Anbietern aus dem Bereich der Medizintechnik an. In diesem Zusammenhang wäre es laut Unternehmen auch denkbar, komplementäre Produktanbieter oder -lizenzen zu erwerben oder eigene Produkte, die von Dritten besser vermarktet werden können, zu veräußern. Anorganisches Wachstum setzt u.E. jedoch eine weitere Kapitalmaßnahme voraus. Fazit: curasan ist durch die erfreulichen Q3-Zahlen u.E. auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir unser Kursziel von 1,40 Euro sowie die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19491.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

