Die Förderung für Photovoltaik-Kleinanlagen in Österreich endet in Kürze. Noch fehlt eine Anschlusslösung wie PV Austria kritisiert. Mit der in Kürze endenden Förderung durch Österreichs Klima-und Energiefonds für PV-Kleinanlagen sei Unglaubliches bewegt worden, zeigt sich der Branchenverband PV Austria zufrieden mit der Unterstützung im laufenden Jahr.So standen für PV-Kleinanlagen bis zu 5 kW bzw. 50 kW Leistung bei Gemeinschaftsanlagen 2019 Fördermittel von insgesamt 9,3 Mio. Euro zur Verfügung. ...

