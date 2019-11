Ford will Insidern zufolge 60 Prozent der im ersten Jahr produzierten Exemplare seines Elektro-SUV Mustang Mach-E in der EU absetzen. Hintergrund der Überlegungen sind natürlich die hiesigen Flottengrenzwerte, die Ford mit dem Elektroauto-Absatz erfüllen will. Diese Zahl nennt das Portal Electrek unter Berufung auf eine Insider-Quelle bei Ford. Sie ist also mit Vorsicht zu genießen, eine andere Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...