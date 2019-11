Der österreichische E-Mobilitästdienstleister Smatrics hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten einige neue Roaming-Partnerschaften geschlossen. Mit der Ladekarte sollen die Kunden inzwischen Zugang zu 44.000 Ladepunkten in Zentraleuropa haben. Neben über 5.200 Ladestationen in Österreich sind dies derzeit unter anderem rund 15.000 in Deutschland, 13.700 in den Niederlanden, 6.000 in Italien, ...

