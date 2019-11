Drei Jahre lang wurde das Freiburger Rathaus gebaut, zwei Jahre ist es in Betrieb. Eine gute Nachricht haben jetzt die Projektpartner: Das Rathaus gilt dank Photovoltaik, photovoltaisch-thermischen Kollektoren und Geothermie als das europaweit größte öffentliche Netto-Nullenergiegebäude.Freiburg gilt als Vorreiterkommune in Sachen Klimaschutz. Kein Wunder, dass die Stadt auch mit ihrem 2017 eröffneten "Rathaus im Stühlinger" ein Zeichen setzen wollte: Das Gebäude sollte in der Jahresprimärenergiebilanz genauso viel Energie zur Verfügung stellen, wie es selbst benötigt. Einem Monitoringbericht ...

