Dass der Bauern-Protest so viel Aufmerksamkeit findet, ist kein Beleg dafür, dass deren Forderungen berechtigt sind. Es demonstriert die überzogene Verhandlungsmacht einer ökonomischen Randgruppe.

Es gehört nur ein wenig Boshaftigkeit zur Vermutung, warum die Bauern ausgerechnet jetzt gegen die Düngeverordnung protestieren: Ende November ist auf dem Feld ohnehin nichts zu tun. Und wann ergibt sich schon mal die Gelegenheit, seinen 280-PS-Traktor direkt vor dem Brandenburger Tor zu parken? Kalt dürfte zumindest keinem geworden sein. Schließlich verfügen die Fendt-Modelle der Linie Vario 828, mit denen viele Bauern in Berlin vorfuhren, nicht nur über "Kühlbox, Laptopkoffer und Super-Komfortsitz", wie ein Bauer auf der Plattform "agrarheute" sein Modell anpreist, sondern natürlich auch über eine ordentliche Heizung. Eigentlich, so verkündeten es die Bauern selbst, sollte sich ihr Protest gegen die Düngeverordnung wenden, die es den Bauern schwerer macht, ihre Gülle auf den Feldern auszubringen - und damit vielerorts das Grundwasser zu vergiften. Zum Verständnis: Mit der Verordnung setzt Deutschland nach langer Zeit endlich eine EU-Vorgabe um. Denn Deutschland überschreitet die EU-Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser seit Jahren an Hunderten Messstellen im Land. Vielerorts steigen die Werte sogar.

