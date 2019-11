Der künftige EU-Budgetkommissar Johannes Hahn wird an seinem bisherigen Aufgabenbereich EU-Erweiterung den "Kontakt mit den Nachbarn" vermissen. Dies sei eigentlich auch der Grund, warum man Politik mache, erklärte er am Mittwoch in Straßburg gegenüber der APA nach der Bestätigung der neuen EU-Kommission von Ursula von der Leyen durch das EU-Parlament."Was ich jetzt mache, ist sehr stark Brüssel-bezogen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...