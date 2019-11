Mainz (ots) - Über Schlafprobleme und ihre Ursachen berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 28. November 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Krankenkassen und Mediziner schlagen Alarm: Laut einer neuen Studie leiden immer mehr Menschen im Land unter Schlaflosigkeit. Die Diagnose Schlafstörung hat sich den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Im Bundesvergleich liegt Rheinland-Pfalz bei Schlafproblemen auf einem Spitzenplatz. Was sind die Ursachen und Konsequenzen? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Wolfgang Heintz spricht mit Betroffenen, Medizinern und macht den Selbstversuch im Schlaflabor.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Verkehrsdesaster Hochstraße Ludwigshafen - Reicht die Hilfe desLandes aus?- "Zur Sache"-Pin: Warum sind so viele Brücken kaputt?- Zur Sache will's wissen: Neue Wege in der Pflege- Studiogast: Gottlob Schober, ARD-Pflegeexperte- Kurdische Familienfehde in Bad Kreuznach - Wie reagieren deutscheSicherheitsbehörden?- Bauernproteste mit Demos und Mahnfeuern - Landwirte fürchten umihre Existenz "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4452374