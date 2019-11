EUR/USD durchbricht mit positiven US Daten die 1,1000 - US BIP steigt im Q3 um 2,1 % (Jahr) - US Auftragseingänge über langlebige Gebrauchsgüter steigen mehr als erwartet - Der EUR/USD testet die psychologische Marke von 1,10, während sich der Greenback leicht erholt. EUR/USD nach US Daten schwächer Das Paar zog sich vom 1,1010/15 Tageshoch schnell ...

