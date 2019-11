Der Dresdner Diebstahl trifft die Sachsen doppelt: Ihr Schmuck ist weg, Entschädigung nicht in Sicht. Für die Verlustsumme hätte der Freistaat die Juwelen 166 Jahre versichern können, rechnet ein Experte vor.

Als Gold und Geschmeide, Perlen und Juwelen wieder sicher im Safe liegen, spürt Stephan Zilkens Erleichterung. Schmuck im Wert von 60 Millionen Euro hatte der Versicherungsmakler für das Ölscheichtum Katar versichert. Die Kataris hatten seit 2014 wesentliche Stücke aus ihrem Staatsschatz auf Tour in Museen in aller Welt geschickt - nach Peking, Istanbul und zuletzt nach Moskau. Und das möglichst unauffällig. Keine Motorradeskorte links und rechts, keine sonnenbebrillten Sicherheitsleute: "Von außen sollte keiner erkennen, ob da jetzt ein Paketdienst fährt oder ein Millionentransport", sagt Zilkens.

Was da um den Globus tourte, passt exakt ins Beuteschema moderner Kunstdiebe. Wie sehr, zeigte zu Beginn der Woche der spektakuläre Diebstahl in Dresden. Mit Äxten hatten Diebe die Scheiben einer Vitrine eingeschlagen und historischen Schmuck im Millionenwert gestohlen. Das Dresdner Museum und der Staat Sachsen bleiben auf dem Schaden sitzen - obwohl jedes noch so teure Unikat versicherbar ist.

Es ist die Krux des Kunstmarkts. Private Sammler versichern sich in der Regel, staatliche Stellen ignorieren dagegen die Gefahr. "15 von 16 Bundesländern setzen auf Landeshaftung statt auf private Versicherer", sagt Makler Zilkens, "dabei dürfte kaum ein Landeshaushalt kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...