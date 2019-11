Die beiden Unternehmen wollen damit die Funktionsfähigkeit des Konzepts in realer Industrieumgebung nachweisen bei Nutzung des Frequenzbandes 3,7 bis 3,8 GHz.

Siemens stellt die realen industriellen Testbedingungen und Endgeräte wie Simatic-Steuerungen und IO-Devices zur Verfügung; Qualcomm Technologies liefert das 5G-Testnetz sowie die dazugehörigen Testgeräte. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, vor allem in der drahtlosen Kommunikationstechnik. In dem 5G-Testfeld werden zunächst noch Lösungen mit dem Release 15 dieses Mobilfunk-Standards getestet und erarbeitet, bis das Release 16 (voraussichtlich bis Mitte 2020) verfügbar ist. In etwa drei Jahren, 2023, sollen dann die Industrielösungen auf Basis des R16-Standards eingeführt werden, sagte Klaus Helmrich, Mitglied des Siemens-Vorstands und CEO der Sparte Digital Industries, im Zusammenhang mit diesem Projekt auf der Fachmesse SPS in Nürnberg. ...

