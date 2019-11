Die Regierung will den Einbau moderner Heizkessel stärker fördern. Die Verordnungs-Entwürfe zeigen aber: Um die Förderung t nutzen zu können, müssen Verbraucher mehr investieren als der erste Blick vermuten lässt.

Deutsche Wohnimmobilien sollen klimafreundlicher werden und zwar in möglichst schnellen Schritten. Das ist der Plan der Bundesregierung, dessen Maßnahmen sie in ihrem "Klimaschutzprogramm 2030" niedergeschrieben hat. Dazu zählt auch die Erneuerung von Heizungsanlagen. Aktuell heizen die Deutschen überwiegend fossil: Von den 20,7 Millionen Zentralheizungen werden 13,4 Millionen mit Gas und 5,5 Millionen mit Öl betrieben. 57 Prozent dieser Heizungen sind laut einer Erhebung des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks ineffizient. Der Grund: Sie sind nicht auf dem neusten Stand der Technik, arbeiten noch mit einer veralteten Heizwerttechnik statt einer deutlich effizienteren Brennwerttechnik. Schon wer nur seine alte Ölheizung gegen eine Gas-Brennwert-Anlage tauscht, spart 30 bis 40 Prozent CO2. Heizkörper und Rohre in den Wänden können bleiben, nur der Heizkessel selbst muss getauscht werden. Nichtsdestotrotz tun sich Eigentümer hierzulande bislang sehr schwer eine noch funktionstüchtige Heizung zu ersetzen, wie Erfahrungen der Branche zeigen.

"Viele Hauseigentümer haben in den vergangenen Jahren bereits am Energieträger Öl gezweifelt - sowohl wegen steigender Preise als auch der verstärkt diskutierten Umweltbilanz - letztlich aber beim Austausch gezögert, weil sie die Kosten scheuten", sagt Reinhard Loch, Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Trivial erklärt: Genau deshalb legt die Bundesregierung ihr Förderprogramm auf."

Um Hausbesitzern mehr Anreize zu geben, wurden entsprechende Beschlüsse für das "Klimaschutzprogramm 2030" der Bundesregierung gefasst. Neben Fördermaßnahmen für energetische Sanierung von Türen, Fenstern und zusätzlichen Dämmmaßnahmen soll es durch die "Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung", kurz ESanMV, ab 2020 für einen Zeitraum von zehn Jahren auch steuerliche Erleichterungen für den Austausch alter Heizkessel geben - durch einen prozentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuerschuld. Je Objekt beträgt die Steuerermäßigung in der Regel 20 Prozent der Aufwendungen, maximal insgesamt 40.000 Euro.

Für den Wechsel zum energieeffizienteren Gas-Brennwertkessel klingt das erst einmal vielversprechend. Im aktuellen Verordnungsentwurf des Bundesfinanzministeriums sind allerdings auch sehr konkrete Bedingungen aufgelistet, die gewährleistet sein müssen, wenn Eigentümer ihren Kesseltausch vom Bund fördern lassen wollen - und die haben es durchaus in sich. Manches ist keine Hürde: So muss die "jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz" nachgewiesen werden - hier reicht der Effizienznachweis des Kessel-Herstellers aus. Andere Anforderungen könnten Eigentümer aber sehr schnell abschrecken.Wohl das größte Problem: Wer von der Förderung Gebrauch machen möchte, muss seinen Gas-Brennwertkessel nämlich innerhalb von zwei Jahren hybridisieren. Das heißt zum einen, dass im neuen ...

