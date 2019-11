Die Kerninflation schwächte sich in den USA im Oktober leicht ab. - Der US-Dollar-Index verlor an Fahrt, liegt aber weiterhin über 98,30 - Das United States (US) Bureau of Economic Analysis berichtete am Mittwoch, dass der Kern-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsmesser der US-Notenbank, im Oktober von 1,7% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...