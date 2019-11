Stuttgart (ots) - Ein Meer aus Gold: Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger kleidet zur Weihnachtzeit all seine Department Stores in eine auffällige Kampagne bestehend aus tausenden goldenen Kugeln. Gestaltet wurde das glänzende Dekor vom Schweizer Multimedia-Künstler Michel Comte. Mit besonderen Highlights und verlängerten Öffnungszeiten stimmt Breuninger auf die festliche Zeit ein.Wie ein Blick ins Unendliche - die Spiegelungen tausender, aufwendig inszenierter goldener Christbaumkugeln sorgen für Wow-Momente und weihnachtliche Stimmung in allen Breuninger Häusern und damit für die perfekte Umgebung, um Weihnachtsgeschenke für die Liebsten einzukaufen. Für die Kampagne wurden zahlreichen Goldnuancen getestet, bis ein an Kerzenlicht angelehnter, warme Goldton gefunden wurde, der nun die Breuninger Fenster, Flächen und Fassaden ziert und die Department Stores in eine glänzende Weihnachtswelt verwandelt.Star der Weihnachtskampagne ist eine ebenfalls goldene Version des Breuni Bären. Entstanden ist die 25 Zentimeter hohe Porzellanfigur in einer exklusiven Kooperation mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Die in der Meistermalerei von KPM handgefertigte Figur ist mit 24-karatigem, flüssigen Glanzgold überzogen. Insgesamt ist der liebevoll gestaltete Breuni Bär auf 100 Exemplare limitiert und kann in allen Breuninger Häusern erworben werden.Zahlreiche Aktionen wie das traditionelle Kinderbacken, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Personalisierungsaktionen oder Gewinnspiele versüßen zudem das weihnachtliche Shopping. Auch in diesem Jahr öffnet Breuninger seine Türen zu verlängerten Öffnungszeiten.Infos zu den Öffnungszeiten aller elf Breuninger Häuser finden Sie unter https://e-breuninger.de/de/haeuser/stuttgart/Pressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105224/4452483