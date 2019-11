Vor zwei Wochen wies die Bafin Karatbars an, seine angeblich mit Gold gedeckte virtuelle Währung abzuwickeln. Der Stuttgarter Goldhändler hat nicht reagiert.

Mitten in der größten Krise seiner Firmengruppe gibt es eine gute Nachricht für Harald Seiz: Seine Anhänger halten treu zu ihm. Eine Welle von Solidaritätsbekundungen schwappte durch die sozialen Netzwerke, als die Finanzaufsicht Bafin den Stuttgarter Goldhändler kürzlich anwies, seine angeblich mit Gold gedeckte Kryptowährung KBC abzuwickeln.

Einige Fans priesen Seiz auf Facebook als ihren "unglaublichen Anführer". Einer schrieb: "Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben und die Welt zu verändern."

Die Bafin sieht das anders: Die Behörde wirft dem 56-jährigen Seiz vor, sein elektronisches Geldgeschäft in Deutschland ohne Genehmigung zu betreiben. Seiz residiert mit seiner Firma Karatbars in Stuttgart. Die Karatbit Foundation, die seine Kryptowährung KBC ausgab, ist aber eine Stiftung im Karibikstaat Belize, mit Seiz als Stiftungsdirektor.

Die Finanzaufsicht hält diese Konstruktion für unzulässig. Seiz, so ordnete sie am 21. Oktober an, habe das durch die Ausgabe des KBC ohne Erlaubnis in Deutschland betriebene "E-Geld-Geschäft" einzustellen und abzuwickeln.

Eigentlich müsste er die rund 100 Millionen Euro, die er nach Angaben eines Whitepapers von den Investoren eingesammelt hat, unverzüglich zurückgeben. Seiz hat das nicht vor. In einem Interview mit dem Handelsblatt Anfang November kündigte er an, sich der Weisung der Bafin zu widersetzen.

Zwei Wochen später ist die offene Konfrontation zwischen Seiz und der Finanzaufsicht für alle sichtbar. Der Krypto-Coin KBC wird am Markt gehandelt, auf Portalen wie Etherscan lassen sich die aktuellen Trades des KBC nachverfolgen. Unterdessen verstricken sich Seiz und die Karatbars-Führung in immer neue Widersprüche.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt spricht Seiz der Bafin die Zuständigkeit ab: "Niemand kann hier einen KBC rückabwickeln." Der Coin sei in Deutschland nie verkauft worden. Karatbars biete hier andere Ware an, etwa Goldbarren in kleiner Stückelung oder "Cashgold", eine von Seiz erfundene Fantasiewährung, in die Goldplättchen eingewoben sind, oder ein neu entwickeltes Smartphone. Kunden in Deutschland hätten beim Kauf dieser Produkte den KBC lediglich als Bonus erhalten, quasi als Geschenk.

KBC-Handel auch in den USA

Nach dem Handelsblatt-Interview melden sich Insider von Karatbars, die dieser Darstellung widersprechen: Der KBC lasse sich von Deutschland aus über die Handelsplattform ...

